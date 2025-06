Osveženje u Srbiju donosi mraz usred leta Precizna prognoza najavljuje grmljavinske pljuskove i dramatične promene vremena

Narednih dana suvo, krajem nedelje svežije ali bez padavina. Od nedelje otopljenje i tropske vrućine koje bi oko 28. juna moglo prekinuti blaže osveženje. Nema najave za konkretnije padavine na širem prostoru samo su posle 27. jula lokalno mogući pljuskovi i nepogode.

Narednih dana se nastavlja pretežno suvo vreme, piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Kako navodi, do petka će biti toplo, posebno sutra kada će maksimum u većem delu regiona biti oko +30, a na primorju i oko +36 stepeni Celzijusa, dok bi od petka do kraja nedelje usledilo osveženje uz umeren severni vetar i maksimume od +19 do +26 stepeni Celzijusa i vrlo niske minimume te bi na najvišim planinama, preko 1.200 metara nadmorske visine