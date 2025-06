Sijarto: Zemlje Zapadnog Balkana treba da uđu u EU pre Ukrajine

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da zemlje Zapadnog Balkana treba da uđu u EU pre Ukrajine.

- Mađarska definitivno ne podržava ubrzano pristupanje Ukrajine, jer je to opasno za EU - rekao je Sijarto na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu. On je istakao da bi ubrzani prijem Ukrajine doneo mnogo problema i štete EU. - Ne postoji nijedna osoba na Zemlji sa zdravim razumom koja bi rekla da je Ukrajina u boljoj poziciji od bilo koje od zemalja Zapadnog Balkana - rekao je Sijarto. On je podsetio da su zemlje Zapadnog Balkana u proseku