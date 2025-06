Ko je najplaćeniji državni funkcioner sa platom preko 400.000?

Plata predsednika Srbije Aleksandra Vučića, po poslednjem izveštaju na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, iznosi 240.479 dinara što je za nepunih 20.000 više u odnosu na prošlogodišnji izveštaj, preneo je danas N1.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić mesečno prima 211.000 dinara, što je više od 145.307 dinara koliko je imala do maja prošle godine, kao predsednica Vlade Srbije.Po podacima iz imovinskih karata, objavljenih na sajtu Agencije, može se videti da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najplaćeniji državni funkcioner s ministarskom platom od 405.305 dinara mesečno. On je ujedno imao i najveći „skok zarade“ na istoj funkciji, s obzirom na to da je do 16.