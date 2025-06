Ministarstvo spoljnih poslova: Evakuisano 38 državljana Srbije iz Izraela

Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova organizovali su bezbedan povratak državljana Srbije evakuisanih iz Izraela, koji su u Beograd došli specijalnim letom Er Srbije iz Šarm el Šeika, saopštilo je danas Ministarstvo.

U Beograd je sinoć stiglo 38 ljudi, među kojima su uglavnom srpski državljani, kao i nekoliko stranih. Državni sekretar u Ministarstvu Damjan Jović, koji je otputovao u Egipat kako bi pružio pomoć građanima prilikom hitne evakuacije, rekao je da su oni prvo evakuisani kopnenim putem do egipatske granice, a potom do aerodroma u Šarm el Šeiku. „Naši građani su bezbedno stigli od Tel Aviva“, rekao je Jović u Egiptu i istakao da je to način da država pokaže odgovornost