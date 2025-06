Evakuisani državljani Srbije iz Izraela stigli specijalnim letom „Er Srbije“

Trideset osam osoba, među kojima su pretežno državljani Srbije, bezbedno je evakuisano iz Izraela i sinoć je sletelo u Beograd specijalnim letom kompanije „Er Srbija“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Evakuacija je organizovana u saradnji Vlade Srbije, Ministarstva spoljnih poslova i nacionalne avio-kompanije, a let je realizovan iz egipatskog letovališta Šarm el Šeik, nakon što su evakuisani građani prethodno prešli kopnenu granicu iz Izraela ka Egiptu. – Večeras smo obavili evakuaciju naših državljana koji su se zatekli u Državi Izrael, prvo kopnenim putem do egipatske granice, a potom do aerodroma u Šarm el Šeiku, gde smo ih preuzeli u saradnji sa ‘Er