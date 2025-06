Prvi dan leta doneće sunčano i prijatno toplo vreme: Temperatura do 29 stepeni

U Srbiji u subotu jutro vedro i sveže, dok se tokom dana očekuje sunčano i prijatno toplo vreme.

Duvaće slab do umeren, sredinom dana i pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. Vreme u Beogradu U Beogradu u subotu sunčano i ugodno toplo. Duvaće slab do umeren, sredinom dana i pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 15 stepeni, maksimalna dnevna 27 stepeni.