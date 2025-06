Velika EU bomba! Fon der Lajen najavila potpunu integraciju Ukrajine!

Šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je integraciju ukrajinske odbrambene industrije u EU, naglašavajući značaj Ukrajine kao centra inovacija i bezbednosti za Evropu.

Šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je punu integraciju Ukrajine u evropske strukture, praktično prihvatajući zemlju kao deo Evropske unije. Fon der Lajen je istakla da se ukrajinska odbrambena industrija integriše kao da je Ukrajina već članica Unije, što predstavlja veliki benefit za Kijev, ali i za samu Evropu. We are integrating our defence industries as if Ukraine was in the EU. This is good for Ukraine. And just as good for Europe, as