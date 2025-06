Iran napao američku vojnu bazu u Kataru

Iranska televizija javila je večeras da je počeo napad na američku vojnu bazu Al Udeid u Kataru. „Islamska revolucionarna garda pokrenula operaciju ciljajući snažnim i razornim raketnim napadom bazu Al Udeid u Kataru“, prenela je iranska televizija Irib njuz (News).

A battle between interceptors and incoming ballistic missiles observed in the sky over Qatar. pic.twitter.com/P91RJXPldF — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025 Kako su prenele svetske agencije, eksplozije su odjeknule iznad neba u Dohi posle pretnje Irana da će odgovoriti na američke napade na nuklearna postrojenja. Američki sajt Aksios (Axios) preneo je sa svoje strane da je Iran lansirao šest raketa na američku bazu u Kataru. Iranski predsednik Masud