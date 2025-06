Muškarac ubijen u Crvenki, policija uhapsila osumnjičenog

Muškarac star 60 godine ubijen je u Crvenki, saopštio je MUP.

Policija je identifikovala i uhapsila. A. L. (45), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. On se sumnjiči da je oštećenom, u njegovoj kući u Crvenki, zadao više udaraca tupim predmetom u predelu glave, nanevši mu povrede od kojih je oštećeni muškarac preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru, na dalju nadležnost.