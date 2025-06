Bajatović tvrdi da Srbija neće ostati bez gasa Novi gasni ugovor sa Rusijom do 20. septembra

BEOGRAD: Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da Srbija neće ostati bez gasa i da očekuje da novi gasni ugovor sa Rusijom bude potpisan do 20. septembra.

On je istakao da pregovori sa ruskom stranom o novom gasnom aranžmanu još traju, ali da će on, kako kaže, biti potpisan do 20. septembra i da konačna formalizacija čeka odluke vezane za obaveze Srbije prema Evropskoj uniji. "Nije problem u tome šta treba da potpišemo, već u tome što postoje pravni i finansijski rizici, od mogućih sankcija, do troškova tranzita i isporuke. Do 20. septembra biće potpisan, ali moramo da sačekamo da vidimo kako ćemo da otvorimo