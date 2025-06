Merc odbio poziv Putinu Strahuje od novog krvavog talasa u Ukrajini

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ne planira da razgovara telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, navodno zbog straha da bi takav kontakt mogao dovesti do eskalacije sukoba u Ukrajini.

U intervjuu za list Süddeutsche Zeitung, Merc je ukazao na to da je Rusija, navodno, pojačala borbena dejstva u Ukrajini nakon posete premijera Mađarske Viktora Orbana Moskvi, kao i nakon telefonskog razgovora bivšeg nemačkog kancelara Olafa Šolca sa Putinom. - Ako su takvi telefonski razgovori doveli do takvih posledica, ja bih se toga dugo uzdržavao - rekao je Merc kao odgovor na pitanje da li planira da pozove ruskog predsednika.