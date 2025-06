„Ja sam ćaci, vi ste naci“: Mladić koji je ometao reportera N1 uznemiravao i druge novinare (VIDEO)

Nepoznati mladić koji je ometao reportera N1 u direktnom prenosu sa Vidovdanskog sabora pristalica vlasti ispred Narodne skupštine Srbije imao je nekoliko reči i za Vojina Radovanovića, novinara Danas, kojeg je pratio i snimao telefonom dok je ovaj pokušavao da radi svoj posao.

U dijalogu koji je trajao oko 3 minuta, on je poručio da novinari svojim pitanjima provociraju okupljene na saboru i da ne treba tamo da se vraćaju. A post shared by Danas (@danas.rs) Kada su mu naš i novinari drugih medija poručili da ih ne uznemirava, on je rekao da je i on novinar i da ima pravo da stoji na javnoj površini. „Ja sam ćaci, ja volim Srbiju, ja ne rušim Srbiju“, rekao je on dok je novinar Danasa zahtevao da mu se ne unosi u lice. Inače, ista osoba