RHMZ najavio: Danas do 35 stepeni, četvrtak i petak najtopliji dani

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najavljuju najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni Celzijusovih, uz vetar slab i umeren severni i severozapadni, sredinom dana u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima povremeno i jak. Do kraja nedelje još toplije. “Do kraja sedmice zadržaće se sunčano vreme uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplo. U sredu će temperature ići od 30 do 35,