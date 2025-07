Ekstremno visoke temperature u Srbiji narednih nekoliko dana, evo kakva je prognoza za Čačak

ČAČAK – Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na velike vrućine u narednih nekoliko dana.

Srbiju, ističu u RHMZ, u nastavku prve dekade jula očekuje intenziviranje toplotnog talasa, sa temperaturom koja će u mnogim mestima dostići od 34 do 38 stepeni, dok se lokalno očekuje i čak do 40 stepeni Celzijusa. Najekstremniji dani očekuju se u petak, kao i od nedelje do utorka (7–9. jul), kada će temperature u pojedinim delovima zemlje dostići “kritične vrednosti“. RHMZ posebno upozorava i na ekstremnu opasnost od izbijanja i širenja požara na otvorenom