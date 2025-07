Vreme danas: Pretežno sunčano i toplo, do 35 stepeni

Vremenska prognoza za utorak, 1. jul 2025. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim severnim i severozapadnim, a sredinom dana u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima povremeno i jakim. Jutarnja temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 8. jula, do kraja