Sud odbio da odredi pritvor maloletnom sinu autoprevoznika iz Đurđeva

Maloletni sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića iz Đurđeva, V.

J. nije uhapšen zbog lepljenja plakata na prostorije SNS-a u Novom Sadu, kako su mediji preneli, već je osumnjičen za krivično delo napad na ovlašćeno službeno lice, saznaje Danas. On je nakon privođenja izveden pred sudiju za prethodni postupak, koji je odbio predlog tužilaštva da mu se odredi pritvor do 30 dana. U krivičnoj prijavi se navodi da je, prilikom lepljenja plakata, on odgurnuo jednog policijskog službenika koji je pokušao da ga legitimiše. Kako je u