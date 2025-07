VIDEO Student koji je objavio snimak kako policajci vređaju devojke: Deset minuta me tukli u marici

Student Filozofskog fakulteta Aleksa Stanković izjavio je da su ga sinoć policajci 10 minuta tukli u policijskom vozilu, a kao razlog naveli to što je objavio snimak na kom policajci vređa devojke.

"To se dogodilo tako što sam dobio dojavu da policija pokušava da razbije blokadu kod Vukovog spomenika, tačnije na raskrsnici Kraljice Marije i Ruzveltove. S obzirom na to da sam fotograf i da već sedam meseci svaki dan fotografišem sve blokade i proteste, pokušavajući da dokumentujem šta se dešava, došao sam do te raskrsnice, video sam kako dolazi između četiri i šest marica...Pripadnici brigade u opremi za razbijanje demonstracija su izašli napolje iz vozila,