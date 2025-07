Srbija u crvenom: Toplotni talas stiže u Srbiju i u jednom gradu će biti najgore sa temperaturom preko 40

Početak meseca, pa sve do 9. jula, očekuju se visoke temperature u Srbiji i prvi toplotni udar ovog meseca, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Za sada od 9. jula temperature će biti niže i nema bojazni od novog toplotnog talasa, na osnovu dugoročne mesečne prognoze. Danas (02.07.) sunčano i toplo. U toku dana duvaće slab vetar promenljivog pravca, na jugu Banata slab do umeren jugoistočni. Najviša temperatura od 34 do 38 stepeni Celzijusovih, navodi u saopštenju RHMZ. Do 09. jula zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Od četvrtka (03.07.) maksimalne temperature u većini mesta od 34 do 38