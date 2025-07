Poskupela putarina: Bujanovac – Beograd 1.860 dinara

Bujanovac, 4. jul 2025. Putarina u Srbiji od danas je skuplja u proseku za oko 4,3 odsto po pređenom kilometru. Vožnja putničkim vozilom do naplatne rampe Bujanovac Jug do Beograda sada košta 1.860 dinara, umesto 1790. Od Preševa do Beograda putarina sada iznosi 1.970 dinara, a bila je 1.890. Nova cena putarine na autoputu od Beograd do Niša je 1.170 dinara, od Beograda do Novog Sada 325 dinara, od Beograda do Subotice 835 dinara, od Beograda do Šida 520 dinara,