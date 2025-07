Od danas skuplje putarine, od Beograda do Preševa skoro 2 hiljade

U Srbiji je od danas putarina skuplja u proseku za oko 4,3 odsto po pređenom kilometru.

Nova cena putarine na autoputu od Beograd do Niša je 1.170 dinara, od Beograda do Novog Sada 325 dinara, od Beograda do Subotice 835 dinara, od Beograda do Šida 520 dinara, dok od Beograda do Preševa iznosi 1.970 dinara, navedeno je u Službenom glasniku. Putarine za novoizgrađenu deonicu autoputa Beograd – Požega, odnosno naplatne stanice Lučani i Prilipac, primenjivaće se od 10. jula, prenosi Biz.life. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je