Novi sistem parkiranja u centru Beograda - Uvode se dodatne zone, naplata i vikendom

Ilustracija (Foto: Pixabay/moinzon) Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će od 14. jula 2025. godine na opštini Stari grad biti redefinisane parking-zone.

Područje ove opštine ubuduće će biti podeljeno na ljubičastu, crvenu i belu zonu za parkiranje, koje će se naplaćivati svakog radnog dana i vikendom, i to subotom od 7 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 14 časova. Ljubičasta zona je proširena i obuhvata deo nekadašnje crvene zone na Starom gradu, a maksimalno vreme parkiranja je 30 minuta, bez mogućnosti produženja. Deo dosadašnje žute zone postaje crvena zona, sa vremenskim ograničenjem parkiranja od 60 minuta, uz