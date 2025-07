Nedeljni horoskop: Raku pada teret s leđa, Lavu počinju dani puni obrta, a vama?

Pročitajte nedeljni horoskop od 7. do 13. jula 2025. godine!

Nedeljni horoskop od 7. do 13. jula 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 7. do 13. jula 2025. godine donosi vam potrebu da usporite tempo i pogledate unazad. Šta vas to vuče iz prošlosti? Na poslu može da se javi situacija koja zahteva vašu odlučnost, ali i taktičnost. U ljubavi se otvaraju šanse za iskrene razgovore koji mogu da prodube odnos. Moguća je blaga iscrpljenost, čuvajte energiju.