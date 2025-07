Tramp zario "prst u oko" masku: "Njegova ideja je smešna"

Potez američkog milijardera Ilona Maska da osnuje novu političku stranku je smešan i doprinosi zbunjivanju, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

- Mislim da je smešno osnovati treću partiju. To samo doprinosi zbunjivanju... Neka se on zabavlja sa tim, ali mislim da je to smešno - rekao je Tramp, prenosi Rojters. Tramp je rekao i da postoji dobra šansa da se sledeće nedelje postigne dogovor o prekidu vatre u Pojasu Gaze i oslobađanju izraelskih talaca koje i dalje drži Hamas. - Takav sporazum mogao bi da uključi nekolicinu talaca - rekao je Tramp uoči puta u Vašington, gde će se sastati sa izraelskim