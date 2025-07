Vremenska prognoza za 7. jul: Pretežno sunčano, temperatura do 40 stepeni, moguća kiša i pljuskovi

Vremenska prognoza za ponedeljak 7. jul 2025. godine.

Preman vremenskoj prognozi za ponedeljak 7. jul biće sunčano, ali će se podne naoblačiti na severu i zapadu, pa je tamo moguća kiša ili pljusak. Do severa će stići malo svežiji vazduh, dok će na jugu biti veoma toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 24, a najviša dnevna od 32 stepena na severu do 40 na jugu i istoku Srbije, gde će na snazi biti crveni meteo-alarm. Utorak, 8. jul: Promenljivo oblačno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti