Senat Univerziteta u Beogradu usvojio kalendar upisa za sva tri upisna roka: Evo kada je prvi

Senat Univerziteta u Beogradu je, na elektronskoj sednici, usvojio kalendar upisa za sva tri nivoa studija za sva tri upisna roka.

Prvi upisni rok počinje predajom dokumenata 21. jula, prijemni su od 24. jula, a upis se završava do 7. avgusta. Konkurs će biti objavljen sutra na sajtu Beogradskog univerziteta - kaže prorektor Dejan Filipović. Rang liste biće objavljene do 4. avgusta, a upis nove generacije studenata sprovodi se do 7. avgusta, navodi se u objavi Univerziteta u Beogradu posle održane sednice Senata, na kojoj su usvojeni termini za upis nove generacije studenata na studijske