Počinje prvi upisni rok na univerzitetima širom zemlje: Važni datumi koje budući studenti treba da znaju

Počeo je prvi upisni rok na univerzitetima u Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru i trajaće do kraja jula, odnosno početka avgusta.

Polaganje prijemnih ispita biće od 14. do 18. jula, a upis kandidata od 21. jula do 1. avgusta. U Nišu je juče počelo prijavljivanje za upis i trajaće do 12. jula. Prorektor Univerziteta u ovom gradu Miroslav Lazić, rekao je u razgovoru za Euronews Srbija da je u Nišu ponuđeno više od 4.700 mesta, kao i da je sada, nakon prvog upisnog dana, prijavljeno oko 500 njih. Kako dodaje, ovo je bez Medicinskog fakulteta, koji tek danas počinje sa prijemom dokumentacije.