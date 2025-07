Univerzitet u Beogradu: Prvi upisni rok od 21. do 25.jula

Prvi upisni rok na osnovne studije na Univerzitetu u Beogradu počinje prijavljivanjem kandidata na fakultetima od 21.do 25. jula.

Polaganje prijemnog ispita biće od 24.do 29. jula, a konačne rang-liste biće objavljene do 4. avgusta. Upis nove generacije studenata biće do 7. avgusta. Drugi upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata 1. septembra i završava se upisom do 16. septembra. Treći upisni rok počeće prijavljivanjem kandidata 1. oktobra, a završava se upisom do 13. oktobra.