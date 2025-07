Univerzitet u Novom Sadu: Sledeće nedelje počinje prvi upisni rok

Senat Univerziteta u Novom Sadu utvrdio je termine konkursnih rokova za upis nove generacije studenata u školskoj 2025/2026. godini, a sledeće nedelje počinje prvi upisni rok, saopštio je danas Univerzitet u Novom Sadu.

Kako se navodi, prvi upisni rok na osnovnim i integrisanim studijama na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu počinje 14. jula elektronskom prijavom, onlajn prijavom ili pretprijavom na fakultetima koji omogućavaju ove načine prijave, odnosno 16. jula prijavom kandidata, a završava se upisom kandidata do 15. avgusta. Prijemni ispiti u prvom upisnom roku biće održani od 24. jula do 1. avgusta. Drugi upisni rok trajaće od 27. avgusta do 30. septembra, prijava