Idf opkolio grad Beit Hanun na severu Gaze: Ubijena petorica vojnika u zasedi

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) u potpunosti su opkolile grad Bejt Hanun na severu Pojasa Gaze, nakon što je u zasedi u tom području poginulo pet izraelskih vojnika, saopštio je danas portparol IDF Efi Defrin.

Foto IDF -Beit Hanun je snažno utvrđeno područje u kojem se i dalje nalazi više desetina terorista. Na tom prostoru postoji veliki broj podzemnih tunela koje moramo uništiti, izjavio je Defrin na konferenciji za medije, prenosi Times of Israel. On je dodao da će izraelske snage nastaviti ofanzivne operacije kako bi se očistilo to područje i otklonila pretnja po izraelske gradove. Ranije danas je najmanje pet izraelskih vojnika poginulo, a 14 povređeno u eksploziji