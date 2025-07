Rubio: SAD i Rusija razmenile ideje o mirovnim pregovorima sa Ukrajinom

Beta pre 1 sat

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Marko Rubio izjavio je danas da su SAD i Rusija razmenile nove ideje za mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Rubio je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim na marginama godišnjeg foruma Asocijacije zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN), na kom su se okupili ministri spoljnih poslova zemalja članica tog trgovinskog saveza.

On je izjavio da je njegov razgovor sa Lavrovim bio, kako je naveo, "novi i drugačiji pristup" u razmatranju pregovora o primirju sa Ukrajinom, koji između te zemjle i Rusije traje od 2022. godine.

"Ne bih to okarakterisao kao nešto što garantuje mir, ali to je koncept koji ćuponovo poneti predsedniku (SAD Donaldu trampu)", rekao je Rubio i dodao sa su on i Lavrov podelili ideje o tome kako bi sukob Rusije i Ukrajine mogao da se završi.

"Potrebna nam je mapa puta za dalje postupanje u tome kako se ovaj sukob može završiti. Nastavićemo da budemo uključeni tamo gde vidimo prilike da napravimo razliku", dodao je on.

Rubio se sastao i sa drugim ministrima spoljnih poslova, među kojima su zvaničnici zemalja kojima SAD uvode povećane carine od 1. avgusta.

On je, tokom razgovora sa tim ministrima, rekao da "Indo-pacifički region ostaje centralna tačka spoljne politike SAD".

"Kada čujem u vestima da bi SAD ili svet možda mogli biti ometeni događajima u drugim delovima planete, rekao bih da je ometanje nemoguće, jer je naš čvrst stav i realnost da će se ovaj vek i priča narednih 50 godina u velikoj meri pisati ovde u ovom regionu", rekao je Rubio ministrima i dodao da SAD sa državama ASEAN namerava da nastavi partnerstva bez traženja odobrenja bilo kog drugog svetskog aktera.

Očekuje se da se Rubio sastane i sa ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem.

Rubio se danas sastao i sa premijerom Malezije Anvarom Ibrahimom, a sa ministrom spoljnih poslova te zemlje potpisao memorandum o civilnoj nuklearnoj energiji, koji otvara pregovore o formalnijem sporazumu o nuklearnoj saradnji.

Taj sporazum omogućava vladi SAD i američkim kompanijama da sarađuju i ulažu u civilne energetske nuklearne programe u drugim zemljama, pod strogim nadzorom.

(Beta, 10.07.2025)