Rubio razgovarao sa Lavrovim: "Nov pristup u pregovorima" za postizanje mira u Ukrajini

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom razgovarao o novom pristupu mirovnim pregovorima u Ukrajini. ''Mislim da je to novi i drugačiji pristup.

Ne bih to okarakterisao kao nešto što garantuje mir, ali to je koncept koji ću, znate, izložiti predsedniku'', rekao je Rubio u Kuala Lumpuru. On je rekao da je predsednik SAD Donald Tramp ''razočaran i frustriran što nije bilo više fleksibilnosti sa ruske strane“ da se okonča sukob, prenosi AP. ''Potrebno nam je da vidimo plan za dalje napredovanje o tome kako se ovaj sukob može završiti. A onda smo razmenili mišljenja o tome kako bi to moglo da izgleda.