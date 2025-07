Rubio: Odluku o mogućim novim sankcijama Rusiji doneće Tramp

Odluka o uvođenju novih sankcija Rusiji ostaje prerogativ američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je državni sekretar SAD Marko Rubio nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

– Predsednik je jasno stavio do znanja da ima takvu mogućnost – kako u okviru svojih trenutnih ovlašćenja, tako i u okviru novih koraka. Upozorili smo (Rusiju) da bi takav trenutak mogao doći i to nastavljamo da ističemo, jer je to realnost. Ali da li je taj trenutak došao ili ne, to je na predsedniku da odluči – rekao je Rubio. On je istakao da je „očigledno da je predsedniku potrebna fleksibilnost po pitanju kada i kako se sankcije mogu uvesti, jer mu to daje