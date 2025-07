Srbija danas: Pretežno sunčano uz visoke temperature

Danas će veći deo Srbije uživati u pretežno sunčanom i toplijem vremenu.

Popodne i uveče očekuje se slabija do umerena oblačnost. Vetar će biti slab do umeren, pretežno južnog i jugoistočnog smera. Jutarnje temperature kretaće se od 10 do 19 stepeni Celzijusa, dok će maksimalne dnevne temperature dostići od 32 do 37 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slabiju do umerenu oblačnost kasno popodne i uveče. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura u glavnom gradu biće između 16 i 19 stepeni, a