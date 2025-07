"Ovo je kosa koja je izazvala najbizarniji faul u istoriji fudbala": Čudna fotka novog šampiona sveta!

Fudbaleri Čelsija su savladali Pari Sen Žermen rezultatom 3:0 u finalu Svetskog prvenstva za klubove i tako došli do trofeja u premijernom formatu koje je održano u Sjedinjenim Američkim Državama.

Londonski Plavci su uspeli golovima Kola Palmera, koji je postigao dva, i Žoaa Pedra da dođu do svetske titule, a meč je obeležio i skandal na kraju utakmice u kom je učestvovao i trener Parižana Luis Enrike. Ipak, dogodila se još jedna sporna situacija, možda do sada i nikada viđena na ovaj način. Naime, Žoao Neveš je pred kraj duela napravio jedan prekršaj i zaradio direktni crveni karton. On je povukao za kosu Kukurelju, koji je poznat po svojoj frizuri i tako