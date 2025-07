Promenljivo vreme: Smena velikih vrućina i jakih pljuskova sa grmljavinom

U većem delu Srbije očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature koje će se penjati i do 36 stepeni. U brdsko-planinskim krajevima biće nešto više oblaka u popodnevnim satima

Danas će ujutru biti umereno oblačno vreme, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 22 stepena, a najviša od 32 do 36 stepeni. U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 19 do 22