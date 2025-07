Sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti

Ponedeljak će biti najtopliji dan u sedmici pred nama. Od utorka postepeno svežije. Temepratura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu noćas i ujutru umereno oblačno, a već tokom dana sunčano i temepratura slična današnjoj, do 33 stepena.

Utorak: Promenljivo, sparno i nestabilno uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, sredinom dana i posle podne pojačan, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 30 do 34 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90% Sreda: Tokom dana u većem delu pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi mogući su