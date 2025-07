FOTO, VIDEO: Počela akcija u Ulici Branimira Ćosića

Počela je akcija koja je za večeras najavljena u Ulici Branimira Ćosića.

Kolona biciklista vozi duž Ulice Branimira Ćosića. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Biciklisti i bajkeri blokirali su skretanje iz Ulice Novosadskog sajma u Branimira Ćosića. Deo okupljenih viče "Vučeviću, budi se". Na ovu akciju pozvali su zborovi građana Novog Sada i studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu. Studenti su na skup pozvali jer su "svi SNS batinaši 'junaci' na slobodi" i naveli da je vlast "prekoračila sve rokove".