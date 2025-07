Zavera do finala? Zadrugarka tvrdi da Anđela i Gastoz imaju tajni dogovor, raskrinkala sve javno

Čolićeva je otkrila njihovu taktiku za put do pobede

Ena Čolić bila je prva sagovornica voditelja Milana Miloševića, a tom prilikom progovorila je o sukobu s Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom. Takođe, Čolićeva je otkrila njihovu taktiku za put do pobede, dok je svoju suparnicu Aneli Ahmić, iznenađujuće, vinula u nebesa. – Ena, zašto si danas toliko plakala? – upitao je Milan. – Plakala sam zbog Matore jer je nikada nisam napala, a boli me nepravda. Mnogi su protiv veze između mene i Peje – primer za to