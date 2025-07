Novi način plaćanja računa za električnu energiju: Ko gubi, a ko zarađuje

Nakon što je Elektroprivreda Srbije (EPS) objavila da se od jula plaćanje računa za električnu energiju i u Beogradu (za centre u Kraljevu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu to je urađeno ranije) preusmerava na novi tekući račun u Alta banci, javnost se s pravom uznemirila, piše portal Krug.

Pitanja su stizala sa svih strana – od toga da li su građani na bilo koji način ugroženi, do toga ko zaista ima korist od ove promene. EPS je u svom objašnjenju naveo da ova promena ne donosi nikakve posledice po krajnje korisnike i da se radi o „dugoročnom prelasku na naplatu preko poslovnih banaka“ koji je započet još 2018. godine. Međutim, to nije cela priča - šta se zaista promenilo za građane? Do skoro je oko 400.000 potrošača, većinom starijih sugrađana,