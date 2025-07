Kompanija pokreće istragu o direktoru i službenici koji su uhvaćeni u preljubi na koncertu Koldpleja

Kompanija Astronomer je u zvaničnom saopštenju u petak otkrila da je pokrenula istragu protiv svog izvršnog direktora Endija Bajrona, nakon što je uhvaćen u navodnoj preljubi sa svojom koleginicom Kristin Kabot na koncertu grupe Koldplej. "Astronomer je posvećen vrednostima i kulturi koje nas vode od osnivanja.

Od naših lidera se očekuje da postave standarde i u ponašanju i u odgovornosti“, saopštila je kompanija putem Linkedina u petak, prenosi Page Six. „Upravni odbor je pokrenuo formalnu istragu o ovom pitanju i uskoro ćemo imati dodatne detalje koje ćemo podeliti.“ Astronomer negirao da je lažna izjava koja kruži internetom njihova. BREAKING: Astronomer announces their Board of Directors has launched a formal investigation into the viral Coldplay concert incident.