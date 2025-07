Danas sunčano i toplije vreme

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše na istoku Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u večernjim i noćnim satima južni i jugoistočni. Najniža temperatura od devet do 17, a najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab, zapadni i severozapadni, a u večernjim i noćnim satima jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviša oko 31 stepen. izvor: Beta