FOTO, VIDEO Protest ispred Ekonomske škole: Polažu se ispiti u školi čiji je učenik žrtva pada nadstrešnice

Nekoliko desetina studenata i građana okupilo se ispred Srednje ekonomske škole "Svetozar Miletić" u kojoj ispite polažu studenti Ekonomskog fakulteta.

Studenti u blokadi Ekonomskog fakulteta izražavaju nezadovoljstvo zbog održavanja ispitnog roka u školi čiji je učenik žrtva pada nadstrešnice Železničke stanice. Studenti koji izlaze na ispite, kao i profesori, prolaze pored okupljenih i ulaze u školu. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Studenti su na ulazu u školsko dvorište postavili 16 stolica sa 16 belih ruža, koji simbolično predstavljaju 16 poginulih u padu nadstrešnice