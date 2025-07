Gsp: Od jutros prevoz funkcioniše po redovnom režimu, ulice prohodne za saobraćaj

Linije gradskog prevoza u Beogradu funkcionišu po redovnom režimu od jutros i sve ulice su prohodne za saobraćaj, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću ( GSP).

Kako je navedeno, nema zastoja na beogradskim saobraćajnicama. Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, u delu od Ulice Tošin bunar do Ulice Radoja Dakića na Novom Beogradu do 25. jula doći će do zauzeća obe desne saobraćajne trake. Iz smera Tošinog bunara biće onemogućeno skretanje ulevo ka Ulici Pariske komune, pa će vozila na linijama 18 i 78 saobraćati izmenjenim trasama u smeru ka naseljima Medaković 3 i Banjica 2. Privremeno se za