"Imao sam 17 operacija" Ovako je Pejaković govorio o teškoj borbi: Bio mrtav 7 puta, spasio ga nepoznat čovek

Jedan od najznačajnijih glumaca i pisaca sa prostora bivše Jugoslavije, Josip Pejaković, preminuo je u 78. godini.

U poslednjoj deceniji vodio je tešku i iscrpljujuću borbu sa zdravstvenim problemima, o čemu je govorio i u emotivnoj ispovesti iz 2019. godine. - Brojali koliko sam imao operacija. Došli smo do broja 17.Četiri teške narkoze, vraćanje iz totalne narkoze u život, komplikovanih operacija koje su trajale i po sedam i po sati, do užasa koji će me zadesiti posle svega toga. U prvom krugu što sam uspeo pobediti je operacija slepog ceva, jedan i dva stenta, bajpasa, dva