Ponovo temperature preko 30 stepeni

U subotu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 29 do 32 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 80%.

Nedelja: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 33 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 35 do 40 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 90%. RHMZ