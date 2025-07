RHMZ: Od ponedeljka novi toplotni talas, temperatura i do 42 stepena

Novi toplotni talas koji se očekuje naredne sedmice biće najizraženiji na jugu i istoku Srbije, u kontinuiranom periodu od ponedelјka, 21 jula do subote, 26. jula, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Maksimalne temperature će se kretati od 35 do 40 stepeni celzijusovih, a u petak 25. jula lokalno i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar. U istom periodu, na severu i zapadu Srbije, najtopliji dan biće ponedelјak, temperatura će zatim u utorak i sredu biti u manjem padu (na vrednosti od 30 do 36 stepeni, a od četvrtka ponovo u porastu (od 35 do 38 stepeni), navodi RHMZ. Toplotni talas u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i