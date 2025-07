Lokalizovan požar na deponiji kod Novog Pazara

Požar na deponiji Golo brdo kod Novog Pazara, izazvan naglim oslobađanjem metana, lokalizovan je i nema opasnosti da se proširi na obližnju šumu, saopštio je MUP.

Iz Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar poručuju da je situacija trenutno stabilna, ali da se nastavlja nadzor nad koncentracijama metana i potencijalnim novim žarištima. Do incidenta je došlo kada se metan, prirodni gas koji nastaje razgradnjom komunalnog otpada, u visokoj koncentraciji nakupio u jednom delu deponije, prenela je RTV Novi Pazar. Usled varničenja ili visoke temperature došlo je do eksplozije, a zatim i do širenja plamena. Vatra je, uz gust dim,