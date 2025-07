Naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od ponedeljka, 21. jula do subote 26. jula, kada se očekuju temperature od 35 do 42stepeni Celzijusa. U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se i dalje zadržati toplo sa temperaturama od 30 do 35 stepeni Celzijusa.