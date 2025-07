"Vidimo se na sudu!" Anelina sestra udarila na Pink uživo u programu, voditelji u šoku: Traži uvid u glasove!

Rijaliti igračica Aneli Ahmić zauzela je 5. mesto u finalu "Elite 8", što je iznenadilo nju, ali još više njenu rođenu sestru Situ Ahmić. - Otkud ti ovde? - pitala je Sita Ahmić besno svoju sestru Aneli. - Čekaj! - upozorila je Aneli, pokušavajući da smiri tenziju. - Vidimo se na sudu, mogu samo to da kažem.

Tražićemo uvid u glasove, to je to - rekla je Sita Ahmić. - Pa naravno, imate pravo - rekla je voditeljka Pinka Ivana Šopić koja je bilo vidno zbunjena. - Imam pravo da kažem šta hoću. Ja sam došla po sestru, ona je trebalo da odnese prvo mesto. Ti se nemoj slagati, ali to je moje mišljenje, eto - nastavila je Sita Ahmić. - Ja se ne slažem sa Sitom. Ona ima pravo da kaže šta želi. Dođi da te zagrlim jer sam te poželela - objasnila je Aneli Ahmić. - Imam pravo da