"Majka je mnogo plakala": Anđela Đuričić otkrila zašto ne ide u Crnu Goru, pa spomenula Gastoza i njegovo vikanje na nju (video)

Anđela Đuričić je sinoć u finalu "Elite 8" došla do drugog mesta, dok je pobedio njen dečko Nenad Marinković Gastoz.

Ona je sad prokomentarisala Gastozov potez od sinoć kad je vikao na nju, pa se osvrnula na rodnu Crnu Goru i roditelje. - Gastoz je viknuo na mene? Nisam ja to shvatila, može biti... Rekli su nam da zajedno dođemo. Sad je tamo, snima... On nije ni spavao, nisam ni ja. Uzbuđenje maksimalno, sve je to preslatko, nije ništa ružno - rekla je Anđela Đuričić pred našim kamerama. - Mi i kad nismo zajedno, tu smo negde... Imamo neke sitnice koje nas povezuju, iako su nam